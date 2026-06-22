Выручка программатик-продуктов в 2025 году превысила 56,3 млрд рублей

В 2025 году общая выручка программатик-продуктов в России выросла на 11,7% по сравнению с 2024 годом и превысила 56,3 млрд руб. Объем рынка перформанс-рекламы увеличился на 8%, до 471,1 млрд руб., брендинговой рекламы — на 33%, до 161,9 млрд руб. Таковы данные Digital Marketing Club Russia.

В топ-3 компаний по выручке вошли Hybrid (рост выручки на 6,1%, до 3,85 млрд руб.), Buzzoola (на 17,2%, до 3,45 млрд руб.), Bidease (на 40,7%, до 3,38 млрд руб.).

Количество программатик-продуктов в прошлом году составило 69, средняя выручка на сотрудника — 22,3 млн руб. (снижение за год на 4,1%), общее число сотрудников — 2 520 (плюс 16,5%), средняя рентабельность по чистой прибыли — 8,5%.

Ранее Sostav рассказал о механике работы нейросетей в программатик-экосистеме и показал, как алгоритмы снижают стоимость привлечения клиента и повышают окупаемость инвестиций.