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03.08.2026 в 15:10

Маркетологи внедряют ИИ, но успех измеряют кликами

69% маркетологов отслеживают показатель CTR

Искусственный интеллект заметно ускоряет работу маркетинговых команд, но бизнес пока испытывает сложности с оценкой его реальной эффективности. Согласно исследованию платформы Knak «Marketing Production in the Age of AI», компании чаще измеряют результативность ИИ-инструментов через промежуточные показатели, такие как кликабельность, а не через влияние на выручку и продажи.

Так, 69% маркетологов отслеживают показатель CTR (click-through rate) для оценки эффективности email-рассылок и целевых страниц, тогда как только 41% анализируют связь маркетинговых активностей с доходами или формированием воронки продаж. Авторы исследования отмечают, что клики позволяют оценить реакцию аудитории, но не показывают, помогла ли кампания заключить сделку или увеличить прибыль.

При этом внедрение ИИ в маркетинге уже стало массовым. Лишь 29% опрошенных считают свои компании продвинутыми пользователями искусственного интеллекта, однако именно эта группа чаще применяет ИИ-агентов для создания и программирования писем и лендингов, проверки соответствия бренд-стандартам, а также перевода и локализации контента.

Главным барьером остается не доступ к технологиям, а зрелость процессов. 88% маркетологов заявили, что контент, созданный с помощью ИИ, требует умеренной или значительной доработки перед публикацией. Эксперты отмечают, что нейросети сокращают время производства материалов, но не заменяют контроль качества, стратегическое планирование и человеческую экспертизу.

По данным отчета Comviva Global CMO Survey Report 2026, только 12% компаний могут связать внедрение ИИ с ростом выручки. Бизнес вкладывается в технологии без четкого понимания результата.

Юлия Топольская
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