Программатик и нейросети: как искусственный интеллект оптимизирует рекламу на самом деле

С развитием искусственного интеллекта изменился и рынок закупки рекламы. Нейросети помогают специалистам обрабатывать массивы данных о поведении пользователей, рассчитывать оптимальную ставку за показ и блокировать мошеннический трафик. Антон Барсуков, директор по продукту программатик-платформы Gnezdo.online, рассказал редакции Sostav о механике работы нейросетей в программатик-экосистеме и показал, как алгоритмы снижают стоимость привлечения клиента и повышают окупаемость инвестиций.

От четких правил к вероятностям

Исторически программатик-платформы опирались на конкретные правила настройки кампаний. Рекламодатель задавал пол, возраст и категорию интересов аудитории, а платформа «выкупала» показы исключительно при прямом совпадении этих параметров. Нейросети изменили этот подход благодаря умению работать с прогнозами. Теперь алгоритмы заранее оценивают шансы на то, что конкретный пользователь совершит покупку, еще до показа самой рекламы.

В реальности это происходит так: глубинные нейросети за доли секунды анализируют тысячи неочевидных деталей. Система учитывает не только историю поиска в интернете, но и массу контекстных и технических нюансов — время суток, операционную систему, скорость интернета и содержание открытой страницы. Из всего этого массива данных алгоритм собирает целостную картину и делает вывод, кликнет ли человек по рекламе и купит ли товар, или показ баннера будет пустой тратой бюджета. И такая проницательность алгоритмов хорошо окупается. Согласно отчету консалтинговой компании McKinsey & Company, внедрение предиктивной аналитики на базе машинного обучения в маркетинг увеличивает рентабельность рекламных кампаний (ROI) на 10−15%.

Кроме того, нейросети умеют находить совершенно неочевидные связи — те, которые человек просто не смог бы разглядеть в таблицах вручную. Например, алгоритм замечает, что пользователь, который по четвергам заказывает премиальный корм для собак и часто проверяет прогноз погоды на выходные, с огромной вероятностью бронирует загородный дом. Как только нейросеть улавливает эту закономерность, она автоматически перенаправляет рекламу турбаз именно на эту узкую аудиторию, не растрачивая бюджет на тех, кто предпочитает оставаться дома.

Оптимизация стоимости размещения

Раньше маркетологи опирались на фиксированные цены и корректировали ставки вручную. Сегодня аукционами полностью может управлять искусственный интеллект с подкреплением. Система оценивает, какова вероятность, что пользователь кликнет по баннеру и купит товар. На основе этого прогноза ИИ формирует ставку, которая максимизирует шансы на показ объявления при минимальных затратах.

Современные рекламные площадки работают по правилу аукциона первой цены: победитель платит ровно ту сумму, которую предложил. Если вы поставили 100 рублей, а конкурент 50, вы заплатите 100, хотя для победы хватило бы и 51 рубля. Чтобы избежать переплат, ИИ использует алгоритмы оптимизации цены. Он анализирует прошлые аукционы и предсказывает, сколько готовы заплатить конкуренты. Это позволяет алгоритму снизить вашу ставку до минимально необходимого уровня, которого хватит для победы.

В оптимизации бюджета отлично показывают себя и рекуррентные нейронные сети. В отличие от простых моделей, они умеют запоминать историю прошлых взаимодействий пользователя с брендом. Такая нейросеть «видит» контекст и повышает цену за показ только тогда, когда алгоритм фиксирует реальную готовность человека к покупке. Эффективность такого точечного подхода подтвердили исследователи IEEE Xplore. По их данным, использование ИИ-агентов снижает стоимость привлечения клиента (CAC) на 15−36% по сравнению с классическими математическими алгоритмами.

Выявление рекламного мошенничества

Мошенничество с рекламой — генерация фальшивых кликов и показов с помощью автоматизированных программ-роботов — ежегодно наносит рекламодателям многомиллиардные убытки. Злоумышленники создают сложные алгоритмы, которые полностью имитируют поведение реальных людей. Программы двигают курсором с естественной скоростью, прокручивают страницы, кликают по ссылкам и обходят защитные настройки.

Нейросети решают эту проблему. Они выявляют нестандартные технические закономерности: совпадения во времени кликов, неестественную геометрию движения мыши, скрытый показ нескольких баннеров друг под другом или идентичные технические характеристики устройств у тысяч разных пользователей. Согласно исследованию Fraud Blocker и Juniper Research, благодаря таким навыкам машинное обучение блокирует до 99% мошеннического трафика еще до списания средств, что ежегодно экономит рекламодателям более 10 млрд долларов.

ИИ и конфиденциальность

Появление законов о защите персональных данных усложнило работу базовых рекламных алгоритмов на основе third-party-data. Чтобы компенсировать дефицит информации о пользователях, рекламная индустрия начала активно использовать умный контекстный анализ и распределенное обучение. Теперь вместо изучения истории поиска нейросеть анализирует страницу, которую человек читает в моменте, и показывает рекламу протеина в статье о фитнесе.

По данным Digital Applied, 48% рекламодателей уже целенаправленно инвестируют бюджеты в ИИ-решения для контекстного таргетинга. Причина в том, что современные языковые модели прогнозируют намерения покупателей с точностью, полностью сопоставимой с классическим отслеживанием истории браузера, и при этом не нарушают требования конфиденциальности. Технология распределенного обучения обучается локально — прямо на смартфоне или компьютере. Устройства отправляют на сервер не личные данные человека, а обезличенные математические выводы, которые улучшают общую модель и надежно защищают конфиденциальность.

От разовых действий к прогнозируемой ценности клиента

Ранее алгоритмы настраивали рекламные кампании исключительно для снижения стоимости одного целевого действия — покупки, установки приложения или регистрации. Но у этого подхода есть недостаток: система приводит наиболее дешевых пользователей, которые часто совершают одну недорогую покупку и больше не возвращаются к бренду.

Нейросети позволили сместить фокус с единичной транзакции на прогнозируемую пожизненную ценность клиента. Алгоритмы машинного обучения анализируют группы пользователей и находят характеристики аудитории, которая не просто совершает разовую покупку, а демонстрирует высокий уровень лояльности и приносит крупный средний чек на протяжении долгих месяцев.

Рекламная платформа получает сигнал о том, что конкретный пользователь с высокой долей вероятности станет постоянным клиентом. В этом случае ИИ осознанно завышает цену за показ объявления, переплачивая за первый клик, так как математическая модель гарантирует долгосрочную окупаемость инвестиций в этого человека. Согласно исследованию консалтинговой компании Bain & Company, компании, внедрившие оптимизацию рекламы на основе прогнозируемой ценности клиента с помощью машинного обучения, увеличивают общую прибыль от цифровых каналов продаж на 25% в течение первого года использования технологии.

Вывод

Искусственный интеллект стал технологическим фундаментом современного рекламного рынка. Нейросети выполняют объем вычислительной работы, недоступный человеку. Они анализируют миллионы параметров за доли секунды, рассчитывают вероятности целевых действий, управляют ценообразованием и отсекают мошеннический трафик. Кроме того, машинное обучение напрямую снижает стоимость привлечения клиентов, автоматизирует рутину и повышает отдачу от вложений. Таким образом, эффективность цифрового маркетинга сегодня зависит исключительно от качества данных, на которых обучается модель, и вычислительных мощностей рекламной платформы.