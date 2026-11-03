Выручка крупнейших EdTech-компаний выросла на 11,6% в третьем квартале

Совокупная выручка 100 крупнейших компаний российского рынка онлайн-образования в третьем квартале 2026 года выросла на 11,6% год к году, до 43,5 млрд руб. По итогам девяти месяцев показатель увеличился на 12,1%, до 119 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании агентства Smart Ranking, их публикует «Коммерсантъ».

Одним из самых быстрорастущих направлений стало домашнее обучение. За июль-сентябрь выручка сегмента увеличилась на 37,3%, до 3 млрд руб. В Smart Ranking связывают динамику с изменениями государственной политики в школьном образовании и условий поступления в колледжи и вузы. В частности, ужесточение отбора в 10-е классы стимулирует спрос на онлайн-школы.

Лидером рейтинга по выручке в третьем квартале стала «Синергия» с показателем 7,2 млрд руб. (рост на 3,7%). Второе место занял Skyeng — 3,1 млрд руб. (+17,5%), третье — «Яндекс Практикум» с 2,55 млрд руб. (+2%). Далее следуют объединенные «Фоксфорд» и «Алгоритмика» (2,4 млрд руб., +28%) и «Учи.ру» (2,3 млрд руб., +27,8%).

При этом динамика рынка остается неоднородной. Выручка платформ дополнительного профессионального образования (ДПО) для взрослых выросла всего на 1,8%, до 11 млрд руб. Среди причин замедления в Smart Ranking называют сокращение корпоративных бюджетов на обучение, усиление регулирования и распространение ИИ-инструментов. По словам главы агентства Дарьи Рыжковой, участники этого сегмента также отмечают снижение спроса и конверсий, а также удлинение цикла сделки.

В детском образовании компании фиксируют интерес к групповым занятиям, в том числе среди учеников средней и старшей школы. В «Яндекс Практикуме» сообщили, что за январь-сентябрь число студентов выросло на 28% год к году, а на программах по искусственному интеллекту — на 545%. В компании связывают это с интересом к нейросетям и расширением линейки коротких прикладных курсов. В «Учи.ру» добавили, что третий квартал традиционно считается низким сезоном для детского EdTech из-за летних каникул.

Изменяется и спрос на изучение иностранных языков. По данным основателя онлайн-школы Anecole Анастасии Перельман, с начала года число учеников, изучающих китайский язык, увеличилось на 66%, арабский — почти в четыре раза, турецкий — на 84%. В «Фоксфорде» и «Алгоритмике» ожидают, что в 2027 году сохранится разнонаправленное развитие сегментов, но резкого ускорения или спада не прогнозируют, а тенденции текущего года будут влиять на рынок в следующем году.