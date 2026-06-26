Microsoft повысит цены вслед за Apple и Sony

Microsoft объявила о повышении цен на игровые консоли Xbox по всему миру с 1 августа. Новые цены затронут все основные модели линейки Xbox Series, сообщает TechCrunch.

Консоль с 512 ГБ памяти подорожает с $399 до $499, версия на 1 ТБ — с $449 до %599, а модель с дисководом — с $649 до $800. В компании объяснили пересмотр цен резким увеличением стоимости памяти и накопителей, которая, по оценкам Microsoft, выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с прежними уровнями.

Чтобы смягчить влияние повышения цен, Microsoft планирует расширить программы финансирования покупок и увеличить предложение восстановленных консолей по более доступной стоимости. Производитель также предупредил, что к осени 2027 года стоимость этих компонентов может увеличиться еще вдвое.

О повышении цен Microsoft объявила вскоре после аналогичного решения Apple, которая также увеличила стоимость ряда устройств, включая компьютеры Mac и планшеты iPad. Например, стартовая цена MacBook Neo выросла с $599 до $699, MacBook Air — с $1099 до $1299.

Обе компании связывают ситуацию с высоким спросом на компоненты для инфраструктуры искусственного интеллекта и центров обработки данных, что усилило нагрузку на цепочки поставок и привело к удорожанию памяти и систем хранения данных.

Ранее Sony повысила стоимость PlayStation 5, тогда как Nintendo пока ограничилась менее заметным пересмотром цен на Switch 2.