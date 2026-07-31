Более 86% российских компаний планируют сократить расходы для повышения эффективности

Большинство российских компаний намерены повысить эффективность работы за счет сокращения расходов. Согласно мониторингу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Состояние российской экономики и деятельность компаний», такой вариант выбрали 86,3% участников опроса. Для сравнения: по итогам первого квартала этот показатель составлял 65,4%. Данные приводит ТАСС.

Среди компаний, планирующих оптимизацию затрат, 83,6% намерены сократить административные и общехозяйственные расходы. Еще 46,3% респондентов рассматривают снижение затрат на персонал — по данным РСПП, доля таких ответов по сравнению с первым кварталом почти удвоилась.

Одновременно бизнес стал чаще закладывать в свои планы повышение цен. Если по итогам первого квартала об этом заявляли 11,1% компаний, то теперь их доля выросла более чем в два раза — до 26%.

При этом компании не ограничиваются мерами по сокращению затрат. Более четверти респондентов планируют внедрять цифровые технологии в производство и оказание услуг, что на 10 процентных пунктов выше предыдущего периода.

Кроме того, 19,2% организаций рассчитывают сохранить или увеличить объем инвестиционных программ, а 15,1% — повысить интенсивность производства.