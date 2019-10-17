ВЦИОМ: Большинство россиян всё ещё не готовы брать кредиты

Большинство россиян не считают сегодняшнее время благоприятным для крупных покупок и только четверть респондентов уверены в обратном. Отношение россиян к банкам стабильно положительное, а индекс кредитного доверия с начала года увеличился, сообщается в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Индекс потребительского доверия в сентябре составил 36 п. Так, по данным последнего опроса, четверть россиян (24%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок (22% в январе 2019 г.). Более половины опрошенных настроены скептически. А что касается сберегательного поведения, то 69% наших сограждан считают необходимым сократить повседневные расходы.

72% не считают возможным сегодня претендовать на крупный займ, а 15% готовы взять кредит на серьезную сумму. Отношение россиян к банкам стабильно положительное — индекс доверия банковским вкладам стабильно составляет 56 п. с июня по сентябрь 2019 г. 45% опрошенных доверяют банкам, 30% считают, что деньги лучше забрать.

Ранее GfK выяснил, что бережливое потребление входит в привычки россиян. Например, доля тех, кто закупается впрок, снижается. Основной тренд — растет частота походов в магазин, чтобы покупать чаще, но ровно то, что необходимо. Большинство потребителей покупают по списку, стремясь покупать рационально.