Франчайзи «Дринкит» привлек 7 млн рублей через цифровые активы на открытие кофейни

Компания «Продукты для жизни», один из крупнейших франчайзи сети кофеен «Дринкит», привлекла 7 млн руб. через цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «А-токен» «Альфа-банка». Средства направят на открытие флагманской кофейни в центре Москвы. Ее запуск запланирован на декабрь 2026 года, сообщают «Ведомости».

Компания выпустила 70 цифровых активов номиналом 100 тыс. руб. каждый. Инвесторы будут получать выплаты, размер которых зависит от выручки кофейни: на весь выпуск приходится 0,71% ежемесячных продаж. Кроме того, им будут возвращать вложенные средства частями — по 1,25% от номинала ежемесячно в течение 80 месяцев. Приобрести активы могли только квалифицированные инвесторы.

Стоимость открытия флагманской точки оценивается в 42,5 млн руб. Таким образом, ЦФА покрывают около 16% затрат, остальную сумму компания привлекла за счет кредита, частных инвесторов и собственных средств.

По прогнозу франчайзи, выручка новой кофейни в первый год работы составит около 10 млн руб. в месяц. Для сравнения: средняя выручка заведений компании за последние полгода составляла 4,7 млн руб.

Ранее «Продукты для жизни» привлекала деньги частных инвесторов напрямую, выплачивая им долю от выручки отдельных заведений. По данным компании, общий объем таких вложений превысил 620 млн руб.

«Дринкит» (Drinkit) — международная сеть технологичных кофеен, входящая в группу Dodo Brands. Гости заказывают напитки через мобильное приложение или киоски самообслуживания. С 1 января компания открыла в Москве 33 новые точки.