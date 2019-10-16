GfK: бережливое потребление входит в привычки россиян

Большинство россиян считают, что приоритетом развития нашей страны должна стать экология. Их беспокоит загрязнение воды, воздуха и огромное количество пластиковых отходов. Таким образом, бережливое потребление может стать новым трендом, сообщается в исследовании GfK Plastic Study, проведенного в 2019 году в странах Европы и в России.

Долгое время вопросы экологии и бережливости были далеко не на первом месте для потребителей в России. Сегодня их считают основными 64% россиян. В 2015 году эта доля составляла 56%. Вместе с осознанием растет и уровень беспокойства. Экологическая катастрофа в будущем пугает уже 22%. В 2015 году так считали 9% россиян.

Большинство европейских потребителей считают, что ответственность за контроль за пластиковыми отходами должны нести производители. В России уникальная ситуация — у нас большинство потребителей считают, что правительство должно взять на себя ведущую роль в этом вопросе. Это может быть связано с тем, что базовая задача — готовность инфраструктуры для контроля за пластиковыми отходами, их утилизации и переработки — не решена, а силами одного только Бизнеса или Потребителя ее не выполнить.

В среднем один потребитель выбрасывает более 500 кг отходов в год. Это не только пластик и другие твёрдые отходы, но и выброшенные продукты. По данным РАЭК, в России ежегодно выбрасывают 17 млн тонн еды стоимостью более 1,6 трлн руб. По данным исследования GfK Retail Monitor, 26% российских домохозяйств выбрасывают продукты раз в неделю и чаще, и 12% - выбрасывают более 60% купленного. Чаще всего выбрасывается хлеб, свежие овощи и фрукты, молочные продукты и детское питание.

Главный мотиватор пока не столько абстрактная экология или потребность сохранить «общий дом» в чистоте для новых поколений, сколько экологичность, которая в сознании потребителя четко связана с безопасностью — главным приоритетом для россиян. Уже больше половины российских потребителей имеют привычку ходить в магазин со своей сумкой. Многие учатся обходиться без одноразовых пакетов. Более 11,6 млн. российских домохозяйств стараются их не использовать, что на 13% больше, чем год назад.

Кроме этого, рациональное покупательское поведение и бережливые покупки являются стандартной практикой для массового покупателя: доля тех, кто закупается впрок, снижается. Основной тренд — растет частота походов в магазин, чтобы покупать чаще, но ровно то, что необходимо. 55% покупают по списку, стремясь покупать рационально. Некоторые потребители отказываются от удобства одноразовых вещей в пользу многоразовых.

Покупатели готовы доплачивать за определенные экологичные характеристики товара — 94% респондентов исследований GfK готовы заплатить больше за натуральный продукт, 90% за упаковку не из пластика. К примеру, наиболее продвинутые потребители готовы вернуться к алюминиевым тубам для зубных паст и к зубным щеткам из дерева и натуральной щетины, несмотря на разницу в цене более чем в три раза. Средства для мытья посуды, которые декларируют защиту окружающей среды, выросли на +35% в объемах.

А вот энергоэффективность пока не столь актуальный вопрос в России, в отличие от стран Европы, где высокие тарифы и требовательные законы. Пока россиян при выборе техники больше волнует производительность и мощность. За что у нас потребитель готов платить, так это за дополнительную безопасность и комфорт, выбирая, к примеру, более тихие (и попутно экономичные) модели с инверторными моторами, например, в холодильниках, или стиральные машины с дополнительной функцией обработки паром, чтобы обеспечить повышенный уровень гигиены.

Татьяна Кокорева, заместитель руководителя отдела исследований потребительской панели GfK Rus: Мы ожидаем, что экология, экологичность и бережливое потребление в ближайшие годы станут весьма актуальными темами. Это связано с тем, что в возраст активного покупателя будет вступать поколение Z, которое по своим ценностям сильно отличается от поколений X и Y. Они более толерантные и социально-ответственные, имеют активную позицию по вопросам сохранения ресурсов и защиты окружающей среды.

Согласно глобальному исследованию Ipsos, четверо из пяти жителей нашей планеты озабочены проблемой роста объема неперерабатываемого мусора. 38% населения Земли готовы полностью отказаться от покупки товара в неперерабатываемой упаковке, а 20% готовы перестать посещать магазины, в которых продается большое количество товаров в такой упаковке.