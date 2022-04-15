WhatsApp* объединит чаты пользователей в сообщества

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России) запустил сообщества — они позволяют объединять несколько близких по тематике групп. Их администраторы смогут решить, какие чаты добавлять в сообщества для общей рассылки контента. Об этом компания объявила в своём блоге.

Например, новая функция поможет продублировать важное объявление сразу в несколько школьных чатов. Пользователи увидят общую для сообщества рассылку, а также смогут участвовать в обсуждениях в группах.

Кроме того, компания обновила функционал самих чатов — в них появится возможность эмодзи-реагирования на сообщения, а количество возможных участников группового звонка увеличилось до 32 человек. Пользователи смогут обмениваться файлами до 2 Гб, а администраторы групп — удалять сообщения.

Ранее агентства и бренды поделились с Sostav ссылками на аккаунты в российских соцсетях и рассказали, о чём информируют подписчиков.