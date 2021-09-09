ВТБ вновь стал акционером «Первого канала»

Банк ВТБ стал владельцем 32,89% акций АО «Первый канал». Ранее президент Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в «Первом канале» с 51% до 34%. Одновременно в целях финансового оздоровления телекомпании было решено увеличить ее уставной капитал, сообщает РБК.

В совете директоров «Первого канала», который насчитывает девять человек, у ВТБ три представителя. Именно ВТБ будет предлагать совету кандидатуры финансового директора, руководителя службы безопасности и руководителя службы внутреннего аудита. Кроме того, ВТБ остается кредитором «Первого канала».

Номинальная стоимость приобретенных акций (490 акций), указанная в реестре эмиссионных ценных бумаг, составляет 10 тыс. руб. Официально сумма сделки не раскрывается. Издание оценивает доставшийся сейчас пакет ВТБ в 1,97 млрд руб.



ВТБ впервые стал акционером «Первого канала» весной 2019 года. Осенью 2020 года вышел из состава акционеров, позднее стало известно, что 20%-процентная доля ВТБ перешла страховой группе «Согаз». В июне 2021 года глава банка Андрей Костин заявил, что у его организации «вновь появился интерес к каналу как к коммерческому проекту». В марте 2021 года правительство опубликовало распоряжение, где было указано возвращение ВТБ в список негосударственных акционеров канала.