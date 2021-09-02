ВТБ подал заявки на регистрацию товарных знаков в сфере транспорта и финансов

ВТБ работает над созданием новых технологий и сервисов в рамках «в рамках технологической трансформации». В августе банк подал заявки на регистрацию товарных знаков «ВТБ Ассистент», «ВТБ Бизнес QR», «ВТБ.Будущее», «ВТБТранспорт», «ВТБ Виртуальный Проездной», «ВТБ Транспортный процессинг», «ВТБГород», а также «VTB ID», «VTBPassport», «VTB.Money», «VTBPay» и других, сообщает Frank Media.

В компании отметили, что товарные знаки заблаговременно регистрируются для различных задач и используются банком по мере необходимости в будущем. При этом Ольга Ульянова, вице-президент агентства Moody’s, в беседе с изданием напомнила о планах ВТБ построить экосистему. По ее словам, «регистрация товарных знаков — часть этой стратегии».

Аналитик группы «Рейтинги финансовых институтов» S&P Дмитрий Назаров также пояснил, что для ВТБ логична регистрация новых товарных знаков в сфере транспорта, так как компания является эквайром в общественном транспорте Москвы, то есть обрабатывает платежи от имени перевозчика.

В начале 2019 года бывший зампред компании Дмитрий Олюнин заявлял, что банк построит IT-платформу с сервисом аренды жилья, мобильным оператором, цифровой бухгалтерией и маркетплейсом финансовых услуг, а в марте этого года ВТБ назвал шесть приоритетных направлений развития экосистемы: e-commerce, розничная торговля, интернет и медиа, телеком и связь, транспорт и логистика, а также жилье и коммунальные услуги.

Также на днях стало известно о том, что «Яндекс» подал заявки на регистрацию торговых знаков, среди которых — «ЯБанк» и «Яндекс.Банк». Остается неизвестным, связаны ли эти заявки с апрельской покупкой банка «Акрополь».