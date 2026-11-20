В третьем квартале 2026 года общий объем продаж МТС Live (объединяет билетную витрину Ticketland, сервис Ticketscloud и сеть концертно-развлекательных площадок «МТС Live Холл») через сервисы в b2b и b2c-сегментах вырос на 8% год к году, до 10 млрд руб. Продажи на витрине Ticketland увеличились на 37%, средняя транзакция на платформе — на 11%, до 6 838 руб. Число организаторов мероприятий на b2b-платформе Ticketscloud возросло на 13%. Об этом говорится в отчетности МТС Live, которая есть в распоряжении Sostav.

Средняя стоимость билета на культурное мероприятие по России выросла на 13%, до 2 669 руб. В Москве билет можно купить в среднем за 3 087 руб., в регионах — за 2 418 руб. Средняя стоимость билета на концерт в России выросла на 9% год к году, до 2 945 руб., в театр — на 20%, до 2 999 руб., на мюзикл — на 21%, до 3 892 руб. Средняя цена билета на фестиваль снизилась на 6%, до 2 047 руб.

Больше половины продаж МТС Live составили концерты (54% в денежном выражении и 49% в билетах). На втором месте — спектакли (20% в деньгах и 18% в билетах), следом идут фестивали и мюзиклы.

Регионы составляют основную долю продаж — 62% в билетах и 56% в деньгах. На Москву приходится 38% продаж в билетах и 43% в деньгах. Крупнейшим городом по доле продаж после Москвы стал Санкт-Петербург (16%), далее идут Нижний Новгород и Екатеринбург (по 3%), Новосибирск, Казань и Краснодар (по 2%).