Минфин России проведет мониторинг применения новых правил предоставления региональных льгот по упрощенной системе налогообложения (УСН) в первом квартале 2027 года. По его итогам ведомство оценит необходимость корректировки перечня видов деятельности, для которых субъекты РФ смогут устанавливать пониженные налоговые ставки. Об этом сообщили РБК в министерстве.

Законопроект, принятый Госдумой во втором чтении 19 ноября, предусматривает включение в Налоговый кодекс списка из 51 вида деятельности по ОКВЭД. С 2027 года регионы смогут предоставлять льготы только работающим в этих отраслях. В перечень вошли преимущественно производство и сельское хозяйство. Торговля, реклама, транспорт, гостиничный бизнес, общепит, строительство и IT в него не попали.

В Минфине объяснили, что ограничения призваны выровнять условия конкуренции и обеспечить формирование налоговой базы в регионах, где фактически ведется деятельность. При составлении списка учитывались приоритеты государственной политики, предложения субъектов РФ и действующие отраслевые льготы. По данным ведомства, большинство регионов не поддержали сохранение пониженных ставок для торговли и транспортных услуг. При этом право на льготы сохранят социально ориентированные НКО и религиозные организации.

Против сокращения перечня выступила фракция КПРФ. Депутат Ирина Иванова заявила, что из-за новых ограничений права на льготные налоговые режимы могут лишиться 80% предприятий малого бизнеса. В Минфине, в свою очередь, указали, что для ряда исключенных из списка отраслей уже действуют другие меры поддержки. В частности, гостиницы и туроператоры освобождены от НДС, для общепита предусмотрены налоговые послабления, а IT-компании могут пользоваться льготами по налогу на прибыль и страховым взносам.

Законопроект также предусматривает изменения для других специальных налоговых режимов. С 1 января 2027 года личным фондам запретят применять УСН, а сельхозпроизводители, выполнившие в 2025 году условие о доле профильной выручки не менее 70%, смогут сохранить единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) в 2026−2028 годах даже при последующем снижении этого показателя. Кроме того, с 1 апреля 2027 года города смогут вводить торговый сбор для предприятий общепита и бытовых услуг.