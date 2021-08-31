«Яндекс» может зарегистрировать товарные знаки «ЯБанк» и «Яндекс.Банк»

«Яндекс» подал заявки на регистрацию товарных знаков «ЯБанк» и «Яндекс.Банк». Они поданы в августе этого года, сообщает vc.ru со ссылкой на базу «Контур.Фокуса».

В пресс-службе «Яндекса» сообщили Sostav: «Мы периодически регистрируем новые товарные знаки под различные бизнес-задачи, детали не комментируем».

Также редакция vc.ru обратила внимание на то, что в прошлом году «Яндекс» уже подавал заявку на регистрацию товарного знака «ЯБанк». Кроме того, были поданы заявки на множество других товарных знаков: «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».

В апреле «Яндекс» заключил сделку на приобретение банка «Акрополь». В результате соглашения компания получит лицензии, включая банковскую универсальную. Сумма сделки составила 1,1 млрд руб., из них 75 млн — премия к капиталу за покупку.