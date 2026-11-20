Выручка направления рекламных технологий МТС в третьем квартале 2026 года сократилась примерно на 17% год к году — с 6,5 млрд до 5,4 млрд руб. При этом совокупная выручка сегмента «МТС Рекламные технологии» увеличилась на 15%, до 18,7 млрд руб. Об этом говорится в финансовой отчетности компании



Рост сегмента обеспечило направление маркетинговых технологий, выручка которого увеличилась на 38%, с 9,7 млрд до 13,3 млрд руб. Согласно классификации МТС, рекламные технологии включают digital-рекламу и таргетированные рассылки, а маркетинговые — A2P-рассылки.



Выручка направления рекламных технологий сокращается третий квартал подряд. В первом квартале 2026 года снижение составило 10,7%, до 5,2 млрд руб., во втором — 14,3%, до 5,7 млрд руб.



Среди ключевых событий третьего квартала МТС отметила развитие рекламной платформы Buzzoola, увеличение числа рекламодателей МТС Маркетолога и поддержку контентных сценариев Connected TV на платформе МТС Ads Premium Video.

Ранее сообщалось, что МТС Ads запустила единый рекламный кабинет для управления кампаниями на нескольких платформах.