Внешность кандидата важна для каждого десятого работодателя в России

Большинство работодателей в России (72%) обращают внимание на внешние данные и ухоженность кандидатов, но они не становятся решающим фактором при выборе человека на должность. При этом почти каждый десятый (9%) представитель компании будет учитывать внешность кандидата при принятии решения о его трудоустройстве. 19% респондентов подчеркнули, что для них важны исключительно профессиональные качества. Таковы данные исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», которые публикует ТАСС.

Согласно опросу, 86% работодателей отмечают внешний вид как важный фактор при найме. В числе наиболее значимых аспектов для участников опроса — выражение лица кандидата (54%), прическа и состояние волос (38%), соответствие одежды дресс-коду (35%). Кроме того, почти четверть (25%) опрошенных отмечают важность макияжа и гигиену лица. 10% респондентов утверждают, что не обращают внимания на внешний вид кандидатов.

Отрицательные особенности внешности могут сыграть решающую роль в отказе соискателю. Неприятный запах или проблемы с гигиеной назвали причиной отказа 90% работодателей, неряшливость отметили 86%. 44% работодателей не приветствуют отсутствие улыбки или злое выражение лица, а также чрезмерную экстравагантность (38%). Пирсинг и модификации на лице смущают 36% респондентов, татуировки на видимых участках тела — 27%.

В исследовании «Работы.ру» и «Сберподбора» приняли участие около 350 работодателей.

Ранее SuperJob выяснили, что каждый второй россиянин (53%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства даже после успешно пройденного собеседования. Чаще всего джоб-офферы отклоняют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (60%), а также респонденты с доходом от 50 до 100 тыс. руб. (65%).