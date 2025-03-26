Каждый второй россиянин хоть раз отказывался от работы после удачного собеседования

Каждый второй россиянин (53%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства даже после успешно пройденного собеседования. Чаще всего джоб-офферы отклоняют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (60%), а также респонденты с доходом от 50 до 100 тыс. руб. (65%). Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

Основной причиной отказа от предложенной работы становится низкий уровень заработной платы. Так ответили 22% респондентов. Еще 17% опрошенных отметили несоответствие обещаний работодателя реальным условиям. Кроме того, 16% «отказников» выбрали более выгодное предложение от другой компании.

Помимо финансовых аспектов, важную роль играют условия труда. Так, 15% соискателей отказались от работы из-за неудобного графика и условий, а 10% — из-за проблем в общении с будущим руководством.

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех федеральных округов России.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» и AI-интегратора WMT Group выяснили, что большинство соискателей не используют ИИ-технологии. Но более половины опрошенных россиян (62%) из тех, кто прибегает к помощи нейросетей и ИИ для создания резюме и сопроводительных писем, назвали самыми популярными инструментами для этих целей ChatGPT, GigaChat и Writesonic.