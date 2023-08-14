VPN лидируют по количеству скачиваний в магазине приложений для iOS

Из десяти первых приложений по загрузкам на платформе iOS в России пять занимают VPN-сервисы, пишет Forbes.

На момент написания заметки, лидировал VPN — fast, secure, no limits, следом идёт Free VPN Proxy, на пятой позиции — VPN Beaver Turbo, на седьмом и восьмом местах — VPN Bucks и VPNIFY соответственно.

В топе также приложение «Госключ» (третье место), интернет-магазин «Мегамаркет» (на четвёртом месте), мессенджер WhatsApp (шестая позиция), маркетплейс Wildberries (девятое место) и замыкают рейтинг карты 2GIS.

Эксперты утверждают, что виной всему — блокировки VPN-сервисов Роскомнадзором. О проблемах с доступом к ним пользователи сообщали с начала прошлой недели. Telegram-канал «За телеком» перечислял заблокированные сервисы, среди них VPN Generator, VPN: Psiphon, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, OpenVPN connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, TunnelBear, P4PN.

Независимый IT-эксперт Филипп Кулин в разговоре с изданием отмечает, что блокировки в последний раз велись прицельно по иностранным IP-адресам, то есть касалась трафика, пересекающего границу России. По его словам, такой формат блокировок вредит бизнесу, который использует VPN-сервисы. Он допускает, что регулятор тестирует «мягкое отсечение» рунета от иностранного контента.

Интерес к VPN-сервисам в России возник из-за сложившейся геополитической ситуации и был ожидаем, отмечает руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности Kept Илья Шаленков. Если раньше VPN использовали для анонимизации, то сейчас для обхода блокировок, и популярность к запрещённым в России источникам информации высока.

«Много где за рубежом VPN-сервисы пользуются спросом для обхода местных блокировок, в том числе для доступа к российским сервисам, не работающим на территории других стран», — разъясняет Шаленков.

В Роскомнадзоре Forbеs сообщили, что в РФ запрещена работа VPN-сервисов, которые не обеспечивают фильтрацию нарушающей закон информации. А использование VPN-протоколов с зарубежной серверной инфраструктурой может привести к утечке данных, как личных, так и корпоративных, отметили в ведомстве.

В конце июня стало известно, что спрос на покупку аккаунтов в соцсетях вырос в январе — июне вырос в три-четыре раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Популярными в 2023 году стали многие иностранные аккаунты VPN-сервисов, ещё не заблокированных в РФ. Аналитики не назвали абсолютные цифры.