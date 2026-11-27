63% работающих россиян за последний год пользовались искусственным интеллектом, однако применяли его непосредственно в работе только 36%. При этом две трети респондентов поддерживают использование ИИ в своей профессиональной сфере. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ.

Чаще всего нейросети используют специалисты, работающие с документами и за компьютером: среди занятых в администрировании, аналитике и управлении доля таких сотрудников достигает 58%. В торговле и сфере услуг ИИ применяют 39% работников, в медицине, образовании и социальной работе — 35%. Среди занятых физическим и производственным трудом показатель составляет 17%.

На использование ИИ влияет и возраст сотрудников. Среди работающих младше 35 лет нейросети для профессиональных задач применяют 50%, в группе от 35 до 49 лет — 37%, а среди россиян старше 50 лет — 20%. Опыт использования технологии связан и с отношением к ней: среди тех, кто уже обращался к ИИ, 77% поддерживают его применение в своей сфере. Среди тех, кто не пользовался нейросетями, таких 40%.

Поручить ИИ хотя бы часть рабочих задач хотели бы 41% опрошенных. Чаще всего респонденты называли сбор и анализ данных, подготовку документов и текстов, IT-разработку и автоматизацию процессов. Также среди потенциальных направлений применения — административные задачи, коммуникация с клиентами, обработка заявок и создание контента.

При этом перспектива передачи задач искусственному интеллекту вызывает опасения у четверти работающих россиян (25%). ВЦИОМ отмечает, что разрыв между интересом к технологии и ее фактическим применением может объясняться не только готовностью сотрудников, но и ограничениями на уровне компаний: наличием необходимой инфраструктуры, правилами безопасности и возможностями интеграции ИИ в рабочие процессы.

Ранее 69% опрошенных россиян заявили, что ИИ-реклама станет одним из самых заметных форматов.