Лидерство банка по упоминаемости в ответах нейросетей не всегда сопровождается лидерством по доле рекомендаций. Так, «Сбер» чаще других кредитных организаций фигурирует в проанализированных ответах искусственного интеллекта (28,9%), однако по доле рекомендаций (12,9%) уступает ВТБ (14,4%), «Альфа-Банку» и «Т-Банку» (по 13,5%). Такие данные приводятся в исследовании RW+, которое есть в распоряжении Sostav.

Аналитики проанализировали ответы восьми ИИ-систем в восьми продуктовых категориях, а также опросили 300 совершеннолетних россиян, которые регулярно пользуются нейросетями и обращаются к ним по финансовым вопросам.

Банк-лидер меняется в зависимости от ИИ-модели: «Сбер» впереди в «Алисе AI», DeepSeek и Google AI Overview, ВТБ — в GigaChat, ChatGPT и Perplexity, «Т-Банк» — в поиске с «Алисой AI».

Только в трех из восьми категорий банк-лидер по упоминаемости совпадает с банком, чей продукт называют чаще всего. Например, во вкладах чаще всего называют «Сейв» «Яндекс Банка», а в кредитах — кредиты наличными «Альфа-Банка».

Высокая частота упоминаний кредитной организации в ответах ИИ не всегда сопровождается высокой долей позитивных упоминаний. «Россельхозбанк» занял последнее место в топ-10 по ИИ-видимости. Доля позитивных упоминаний банка составила 36,1%.

В проанализированных ответах нейросети чаще ссылались на финансовые агрегаторы, чем на сайты банков. Финансовые агрегаторы дают 27,5% всех ссылок в ответах ИИ, сайты банков — 19,5%, СМИ — 16,1%. Чаще всего модели ссылаются на «Банки.ру», «Т-Банк» и «Сравни». При этом у каждой модели свой набор источников.

Что касается опроса россиян, то 30% респондентов совершали финансовое действие по совету ИИ, 45% рассматривают такую возможность.

Среди тех, кто совершал финансовые действия по совету искусственного интеллекта, 54% открывали вклад или накопительный счет, 42% оформляли дебетовую или кредитную карту.

82% интервьюируемых заявили о доверии к ответам нейросетей на финансовые вопросы. При этом четверо из десяти опрошенных сообщили, что сталкивались с неверными, по их оценке, ответами ИИ на финансовые вопросы.

Среди финансовых тем, которые опрошенные пользователи чаще всего обсуждают с нейросетями: объяснение финансовых терминов (70%), вопросы налогов и социальных выплат (69%), мошенничество и безопасность денег (46%).

47% респондентов получали от нейросети рекомендации конкретных банков. Из них 65% задумались о том, чтобы рассмотреть кредитные организации, о которых они раньше не знали. 13% останавливаются на первом ответе нейросети, 87% продолжают диалог.

Среди опрошенных, совершавших финансовые действия по совету ИИ, участники в возрасте 35 лет и старше чаще сообщали, что сделали это в тот же день. Среди молодых до 35 лет таких 5%.