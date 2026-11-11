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11.11.2026 в 13:50

Число пунктов выдачи заказов в России превысило 270 тысяч

Более 80% россиян ежемесячно пользуются платформами для покупки товаров

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России достигло 274 тыс. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников на Дне платформенной экономики в Национальном центре «Россия».

По его словам, такой масштаб сети ПВЗ стал особенностью российской платформенной экономики. В других странах такого количества ПВЗ нет, сказал Колесников.

Замминистра отметил, что значительная роль ПВЗ в инфраструктуре торговли предполагает повышенные обязательства для участников рынка.

Кроме того, более 80% населения России ежемесячно пользуются платформами для покупки товаров, добавил Колесников.

По подсчетам сервиса «Яндекс Карты», на 1 января 2026 года в России работали 226,4 тыс. ПВЗ.

Россия ПВЗ
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