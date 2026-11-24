Акции Nvidia подорожали на 31,5% после возвращения Дженсена Хуанга на должности президента и генерального директора компании. За несколько часов рыночная стоимость производителя чипов увеличилась более чем на $1 трлн, сообщает Reuters.

Это самый сильный внутридневной рост акций Nvidia с 2000 года.

При этом позитивная динамика затронула и другие технологические компании. Индекс производителей полупроводников Филадельфийской биржи вырос на 13%. Также подорожали акции компаний, связанных с инфраструктурой искусственного интеллекта, включая энергетический и промышленный секторы.

Американский рынок в целом также восстановился после падения 20 ноября. По итогам торгов 23 ноября индекс S&P 500 вырос на 5,5%, а Nasdaq 100 — на 7,8%. Оба показателя продемонстрировали максимальный дневной рост с апреля 2025 года.

Ранее инвесторы начали сомневаться в перспективах рынка ИИ из-за высоких затрат на развитие технологий и опасений по поводу замедления отрасли. Дополнительное давление оказали политические дискуссии вокруг строительства дата-центров в США.

Состояние Дженсена Хуанга на 23 ноября оценивалось в $143,8 млрд. В глобальном рейтинге миллиардеров он занимал 13-е место.