В Госдуме подготовили законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разработала законопроект, предусматривающий введение прокатных удостоверений для видеоигр, аналогичных тем, которые в России выдаются на фильмы. Об этом она заявила «РИА Новости».

«Подготовила законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами — регулирование выхода на рынок как российских видеоигр, так и западных», — сказала Яна Лантратова.

Депутат считает, что сейчас дети подвергаются значительной угрозе — их вовлекают в опасную и незаконную деятельность через интернет и видеоигры. Это уже не просто развлечение, а мощный инструмент манипуляции, поскольку дети оказываются под влиянием контента, пропагандирующего насилие, агрессию и совершение преступлений.

По словам парламентария, в игровом пространстве есть «огромный внутренний рынок», который в настоящее время никак не регулируется, и в 2020 году он оценивался в 159,3 млрд долларов. Власти, как утверждает Лантратова, никак не могут его контролировать, хотя именно видеоигры стали основным инструментом пропаганды.

«Мы не говорим о полном запрете игр. Но нам нужны четкие правила. Важно регулировать контент, который видят наши дети, как это уже делается с фильмами. Особенное внимание нужно уделить созданию и поддержке отечественных игр, которые будут нести правильные ценности и помогать детям развиваться», — резюмировала Яна Лантратова.

Ранее сообщалось, что с 2025 года видеоиграм будет присваиваться знак в трех категориях: «сделано в России», «содержит обучающие материалы» и «киберспортивная дисциплина». Соответствующий проект разработала Организация развития видеоигровой индустрии и одобрил Минэк.