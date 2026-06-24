Уведомлять Роспотребнадзор о начале работы могут обязать всех производителей продуктов

Федеральные власти рассматривают расширение обязанности по уведомлению Роспотребнадзора о начале предпринимательской деятельности на весь рынок производителей продуктов питания. Сейчас эта норма действует только для отдельных категорий, включая молочную, хлебобулочную, соковую, мукомольную, масложировую продукцию и сахар. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Об инициативе говорится в материалах к заседанию Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое назначено на 24 июня. В случае принятия предложения профильным ведомствам — Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минсельхозу — может быть поручено подготовить соответствующие поправки в законодательство до конца 2026 года.

В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев по повестке Госкомиссии. В Минэкономразвития пояснили, что действующий уведомительный порядок направлен на снижение административной нагрузки на бизнес. В Минпромторге и Минсельхозе оперативных комментариев не предоставили.

Согласно действующим правилам, уведомление о начале деятельности требуется для ограниченного круга производителей потребительских товаров и услуг, однако на часть пищевого сегмента, включая готовую еду, оно не распространяется. По оценке Роспотребнадзора, отсутствие таких данных осложняет проведение надзора и профилактических мероприятий.

Регулятор отмечает повышенные риски в сегменте готовой еды, где в ходе проверок фиксируется значительная доля нарушений санитарных требований. На фоне роста рынка до 1,12 трлн рублей в 2025 году и увеличения его доли в розничном обороте интерес государства к усилению контроля в этой категории продолжает расти.