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29.05.2019 в 09:15

СМИ: Владелец Love Republic ведет переговоры о покупке Sela

Возможно, речь идет не о покупке всего бренда

Melon Fashion Group, в которую входят такие торговые сети как befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ритейлера Sela, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Информация, поступающая о возможной сделке, противоречива. Кто-то говорит, что речь идет о покупке всего бизнеса, а кто-то — что переговоры на продвинутой стадии, но никаких документов еще не подписано. Еще один собеседник выдвинул предположение, что, вероятно, компания будет покупать не бренд, а отдельные объекты недвижимости.

Также есть слух, что заказ на производство следующей коллекции на китайские фабрики поступил не от Sela, а от другой компании. Официальных комментариев пока нет, и представители сторон отказываются их давать. Sela существует с 1991 года, ее основатели — братья Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский. Пекаревский в 2010 году продал свою долю в бизнесе и занялся кондитерскими изделиями. Сейчас у Sela около 400 магазинов.

«Melon Fashion Group была создана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Сейчас управляет тремя сетями: befree, Love Republic и Zarina, общее количество магазинов — 575», — отмечается в публикации.

Sela Melon Fashion Group Love Republic
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