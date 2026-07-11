ФАС признала дизайн геля для стирки Woolite слишком похожим на «Ласку»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию «Рекитт Бенкизер» нарушившей закон «О защите конкуренции» из-за дизайна новой линейки гелей для стирки Woolite. По мнению ведомства, оформление продукции слишком похоже на упаковку бренда «Ласка», который выпускает компания «ЛАБ Индастриз». Об этом сообщается на сайте ФАС.

Поводом для разбирательства стало обращение «ЛАБ Индастриз». Компания заявила, что упаковка Woolite воспроизводит фирменный стиль «Ласки» до степени смешения, что может вводить покупателей в заблуждение при выборе товара.

В ходе рассмотрения дела ФАС пришла к выводу, что новая линейка Woolite повторяет ключевые элементы оформления продукции конкурента, включая форму флаконов, цветовые решения и дизайн этикеток. По оценке службы, такое сходство создает риск смешения товаров на рынке бытовой химии и позволяет использовать сложившуюся деловую репутацию другого бренда.

На этом основании ФАС признала действия «Рекитт Бенкизер» актом недобросовестной конкуренции, нарушающим требования Федерального закона «О защите конкуренции».

За подобное нарушение статьей 14.33 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.