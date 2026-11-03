Владелец Cadbury потребовал убрать с полок веганский шоколад

Mondelēz International, владелец брендов Cadbury и Toblerone, направила юридическую претензию британскому производителю веганского шоколада Moo Free. Компанию обвинили в нарушении прав на товарный знак Snowball из-за выпуска сладостей White Choccy Snowballs — рисовых шариков со вкусом печенья. Об этом сообщает The Guardian.

Cadbury выпускает Snow Balls с 1966 года, а в 2001-м зарегистрировала товарный знак Snowball и Snowballs для шоколадных кондитерских изделий. Современная версия продукта продается под названием Mini Snow Balls.

В Mondelēz потребовали снять продукцию Moo Free с продажи. При этом в компании подчеркнули, что пока не обращались в суд и рассчитывают урегулировать конфликт мирным путем.

В Moo Free заявили, что продают White Choccy Snowballs около двух лет и не согласны с обвинениями в нарушении интеллектуальных прав. Сооснователь компании Майк Джессоп также усомнился в возможности монополизировать слово snowball, которое обозначает распространенную форму сладостей. По его словам, он даже не знал о существовании продукта Cadbury с таким названием.

Это уже второй спор Mondelēz с небольшим британским производителем веганского шоколада за короткое время. Ранее компания подала иск против Catherine’s Originals, обвинив её в копировании характерной треугольной формы батончика Toblerone.