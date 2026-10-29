Владелец Toblerone подал в суд на производителя веганского шоколада из-за формы плитки

Компания Mondelēz International, владелец бренда Toblerone, обратилась в Высокий суд Лондона с иском к британскому производителю веганского шоколада Catherine’s Originals. Поводом стал батончик O’bar, форма которого, по мнению истца, напоминает фирменный дизайн Toblerone. Mondelēz обвиняет компанию в нарушении товарного знака и недобросовестной конкуренции, сообщает The Guardian.

Основательница Catherine’s Originals Кэтрин Додд заявила, что форма продукта напоминает букву O — отсылку к названию бренда. Компания не согласна с претензиями и намерена защищать свой дизайн в суде.

В Mondelēz подчеркнули, что характерная форма Toblerone остается одним из ключевых элементов идентичности бренда с 1929 года. Представители компании заявили, что в течение нескольких месяцев пытались урегулировать спор напрямую, однако договориться сторонам не удалось.

Это не первый конфликт Mondelēz из-за формы шоколадных батончиков. В 2017 году компания добилась изменения дизайна Twin Peaks — продукта британской сети Poundland, который напоминал Toblerone. После переговоров производитель изменил форму батончика и цвет упаковки, после чего вернул его в продажу.

Напомним, в 2023 году с упаковок Toblerone исчезла швейцарская гора.