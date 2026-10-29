Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.10.2026 в 12:05

Владелец Toblerone подал в суд на производителя веганского шоколада из-за формы плитки

Mondelēz обвиняет британский бренд Catherine’s Originals в нарушении товарного знака

Компания Mondelēz International, владелец бренда Toblerone, обратилась в Высокий суд Лондона с иском к британскому производителю веганского шоколада Catherine’s Originals. Поводом стал батончик O’bar, форма которого, по мнению истца, напоминает фирменный дизайн Toblerone. Mondelēz обвиняет компанию в нарушении товарного знака и недобросовестной конкуренции, сообщает The Guardian.

Основательница Catherine’s Originals Кэтрин Додд заявила, что форма продукта напоминает букву O — отсылку к названию бренда. Компания не согласна с претензиями и намерена защищать свой дизайн в суде.

В Mondelēz подчеркнули, что характерная форма Toblerone остается одним из ключевых элементов идентичности бренда с 1929 года. Представители компании заявили, что в течение нескольких месяцев пытались урегулировать спор напрямую, однако договориться сторонам не удалось.

Это не первый конфликт Mondelēz из-за формы шоколадных батончиков. В 2017 году компания добилась изменения дизайна Twin Peaks — продукта британской сети Poundland, который напоминал Toblerone. После переговоров производитель изменил форму батончика и цвет упаковки, после чего вернул его в продажу.

Напомним, в 2023 году с упаковок Toblerone исчезла швейцарская гора.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.