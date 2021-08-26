«ВкусВилл» запустил проект формата dark kitchen

«ВкусВилл» запустил свое производство и доставку горячих блюд через мобильное приложение. Сейчас действует 11 кухонь в Москве, Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Проект в формате dark kitchen («темная кухня») станет первым для сети в производстве кулинарии, сообщает «Коммерсантъ».

Ассортимент включает более 60 позиций, среди них — завтраки, супы, второе, десерты, наборы для обедов и прочее. Стоимость блюд составляет от 140 до 600 руб., время доставки — до двух часов. Почти все продукты представлены в ассортименте сети.

По подсчетам экспертов из «Infoline-аналитики», при том, что у «ВкусВилла» более 5,5 млн активных клиентов и 1,35 тыс. магазинов в 56 городах России, продажи dark kitchen в этом году смогут обойти «Кухню на районе» уже в 2022 году. Оборот проекта может достичь нескольких миллиардов рублей к этому времени.

По информации Dsight, сегмент dark kitchen составляет 13,5% от всего рынка доставки готовой еды. При этом из прямых конкурентов «ВкусВилла» подобный проект развивает только X5 Retail Group, купившая сервис «Много лосося». В компании заявляют, что планируют разные варианты интеграции кухонь с сетями и развитие формата с выходом в другие города.

Также «Магнит» может запустить отдельный бренд для собственной кулинарии. В компании рассматривают вариант постройки отдельных фабрик-кухонь. В Auchan и Globus не видят необходимости открывать подобные проекты, а «Азбука вкуса» развивает кухни в Москве и Санкт-Петербурге с около 1 тыс. позиций ассортимента, доступных для доставки.

Первая «темная кухня» в России открылась в прошлом году — сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла заведение, которое готовит только для доставки. Оно располагается около станции метро «Юго-Западная» и в феврале 2020 года заработало в тестовом режиме.

Также в 2020 году петербургский сервис доставки еды Dostaевский начал тестирование формата передвижных «темных кухонь» (dark kitchen) в Москве. Кухни обустроили в фурах грузоподъемностью до 30 тонн.