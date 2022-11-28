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28.11.2022 в 13:22

Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах и в аэропортах перешли под бренд «Вкусно – и точка»

Первые заведения под новой вывеской откроются в России 1 декабря

С 1 декабря предприятия бывшей франчайзи McDonald's, компании «Развитие РОСТ», начнут работать под брендом «Вкусно — и точка». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе российской сети фастфуда.

Под управлением «Развитие РОСТ» (дочерняя компания ресторанного холдинга «Росинтер Ресторантс») в России находятся девять точек — они расположены на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Процесс перехода пройдёт по тем же правилам и процедурам, по которым был реализован и с другими франчайзи, подчеркнули в компании.

«С 1 декабря 2022 года откроются шесть предприятий, ещё два начнут работу под новым брендом после обновления декора, и ещё одно — после открытия терминала Д аэропорта Шереметьево», — отметил генеральный директор ООО «Развитие РОСТ» Михаил Полиновский.

В ноябре «Вкусно — и точка» подписала соглашение о запуске доставки через сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club. В первых регионах она запустится 29 ноября. В список городов вошли Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь, Тверь и другие. До конца года доставка появится в Москве и Санкт-Петербурге (о таких планах ранее сообщал гендиректор Олег Пароев), а к концу зимы — во всех регионах присутствия сети.

McDonald's Вкусно – и точка
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