«Вкусно — и точка» запускает доставку через «Яндекс Еду» и Delivery Club

Сеть фастфуда «Вкусно — и точка» подписала соглашение о запуске доставки через сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club. В первых регионах она запустится 29 ноября. В список городов вошли Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь, Тверь и другие. До конца года доставка появится в Москве и Санкт-Петербурге (о таких планах ранее сообщал гендиректор Олег Пароев), а к концу зимы — во всех регионах присутствия сети, рассказали Sostav во «Вкусно — и точка».

Оформить заказ можно будет через приложения фудтех-сервисов, а также «Яндекс Go». В дальнейшем сеть намерена подключать и других партнёров, в том числе региональных, отметили в пресс-службе.

Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка»: Мы давно сотрудничаем с сервисами «Яндекс Едой» и Delivery Club и очень рады, что сегодня можем объявить о скором перезапуске доставки. Сервис всегда был очень популярен среди наших гостей и уже совсем скоро поклонники бренда вновь смогут заказывать любимые блюда в любой удобный момент.

Андрей Довжик, директор по маркетингу сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club: Мы знаем, что пользователи «Яндекс Еды» и Delivery Club очень ждали появления «Вкусно — и точка» в наших сервисах, и теперь мы рады объявить о скором запуске доставки. Заказы будут привозить курьеры, сотрудничающие с нашими сервисами.

Полный список городов, в которых сервис будет доступен в первую очередь:

Анапа;

Архангельск;

Астрахань;

Белгород;

Геленджик;

Великий Новгород;

Вологда;

Калининград;

Калуга;

Курск;

Новороссийск;

Омск;

Пятигорск;

Северодвинск;

Смоленск;

Ставрополь;

Таганрог;

Тверь;

Ульяновск;

Череповец;

Шахты.

Ранее «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию нескольких вариантов логотипа для своей доставки, которая появится до конца года. Новые эмблемы с фирменными символами бренда в виде двух оранжевых палочек и красной точки дополнены «ножками» и словом «доставка» в нижней части. Изображения представлены в двух цветах — зелёном и оранжевом.