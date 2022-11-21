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18+
21.11.2022 в 10:20

«Вкусно — и точка» запускает доставку через «Яндекс Еду» и Delivery Club

В первых регионах она запустится 29 ноября

Сеть фастфуда «Вкусно — и точка» подписала соглашение о запуске доставки через сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club. В первых регионах она запустится 29 ноября. В список городов вошли Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь, Тверь и другие. До конца года доставка появится в Москве и Санкт-Петербурге (о таких планах ранее сообщал гендиректор Олег Пароев), а к концу зимы — во всех регионах присутствия сети, рассказали Sostav во «Вкусно — и точка».

Оформить заказ можно будет через приложения фудтех-сервисов, а также «Яндекс Go». В дальнейшем сеть намерена подключать и других партнёров, в том числе региональных, отметили в пресс-службе.

Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка»:

Мы давно сотрудничаем с сервисами «Яндекс Едой» и Delivery Club и очень рады, что сегодня можем объявить о скором перезапуске доставки. Сервис всегда был очень популярен среди наших гостей и уже совсем скоро поклонники бренда вновь смогут заказывать любимые блюда в любой удобный момент.

Андрей Довжик, директор по маркетингу сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club:

Мы знаем, что пользователи «Яндекс Еды» и Delivery Club очень ждали появления «Вкусно — и точка» в наших сервисах, и теперь мы рады объявить о скором запуске доставки. Заказы будут привозить курьеры, сотрудничающие с нашими сервисами.

Полный список городов, в которых сервис будет доступен в первую очередь:

  • Анапа;
  • Архангельск;
  • Астрахань;
  • Белгород;
  • Геленджик;
  • Великий Новгород;
  • Вологда;
  • Калининград;
  • Калуга;
  • Курск;
  • Новороссийск;
  • Омск;
  • Пятигорск;
  • Северодвинск;
  • Смоленск;
  • Ставрополь;
  • Таганрог;
  • Тверь;
  • Ульяновск;
  • Череповец;
  • Шахты.

Ранее «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию нескольких вариантов логотипа для своей доставки, которая появится до конца года. Новые эмблемы с фирменными символами бренда в виде двух оранжевых палочек и красной точки дополнены «ножками» и словом «доставка» в нижней части. Изображения представлены в двух цветах — зелёном и оранжевом.

Мария Полищук
Delivery Club Яндекс.Еда «Вкусно — и точка»
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