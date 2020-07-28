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28.07.2020 в 15:30

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки». Пока в нем представлены только товары AliExpress

В разделе — записи, фото, видео и статьи с товарами, которые можно купить в суперприложении VK

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки». В персонализированную ленту пользователей собираются записи, фото, видео и статьи с прикреплёнными товарами, которые можно купить в суперприложении VK, рассказали Sostav представители соцсети.

На первом этапе в «Покупки» добавили товары только из AliExpress. «ВКонтакте» обещает, что скоро новый раздел пополнят позиции от других продавцов, которые ведут бизнес в VK.

«ВКонтакте»

В «Покупках» пользователи увидят контент от блогеров и сообществ, которые делятся своим мнением о товаре, рассказывают о характеристиках, добавляют фото и прикрепляют ссылку на предложение. «Потенциальные клиенты сразу видят стоимость вещи, составляют о ней собственное впечатление и одним касанием переходят к оформлению заказа», — говорят в VK.

В персонализированной ленте оказываются товары, которыми клиенты смогут заинтересоваться в зависимости от увлечений, сезона или предстоящих праздников. В «Покупках» есть специальные категории: например, пользователь сможет подобрать идею для подарка. Также разработчики добавили поиск по товарам.

Пользователь сможет подписаться на автора, чьи обзоры особенно понравились. Материалы будут появляться в ленте новостей.

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции «ВКонтакте»:

Пользователи хотят не просто купить товар, но и услышать впечатления о нём, посмотреть обзор, обсудить с кем-либо. Новый раздел, с одной стороны, подталкивает продавцов и создателей контента публиковать интересные материалы, с другой — позволяет аудитории составить о товаре собственное мнение ещё до покупки, а затем сразу приобрести его.

Анна Мельнова, директор по росту аудитории AliExpress Россия:

Запуск раздела «Покупки» — новый шаг на пути к полноценному развитию social e-commerce между «ВКонтакте» и AliExpress. Именно эта синергия была заложена в созданное совместное предприятие AliExpress Россия: мы хотим дать пользователям не просто возможность покупать товары в привычном для них интерфейсе «ВКонтакте», но и обсудить покупки с друзьями, узнать, что другие пользователи думают о товаре, получить обзор блогера и эксперта — и уже более осознанно принять решение о покупке.

Ранее новое приложение для онлайн-шоппинга Shoploop представила Google. Платформа позволяет находить, оценивать и покупать товары в одном месте. Авторы загружают в приложение ролики продолжительностью до 90 секунд с обзорами продуктов; пользователь при просмотре может либо добавить товар в избранное, либо перейти по ссылке к покупке.

ВКонтакте AliExpress
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