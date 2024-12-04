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04.12.2024 в 14:10

«VK Видео» стал доступен на отдельном домене

На vkvideo.ru появились новые функции

VK запустила веб-версию «VK Видео» на домене vkvideo.ru. Заходить на страницу можно из адресной строки браузера. Это позволит быстрее находить фильмы, трансляции, шоу и авторский контент, сообщили в пресс-службе VK.

На vkvideo.ru обновили навигацию сайта, добавили новые функции, перенесли подписки на авторов из сторонних сервисов. В разделе «Подписки» появился доступ к списку авторов и возможность скрывать тех, чей видеоконтент не актуален в ленте.

На главную витрину добавили горизонтальные блоки с разделами «Продолжить просмотр», «Подписки», «Фильмы», «Сериалы», «Телеканалы» и «Шоу».

Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK:

Отдельный домен «VK Видео» позволит быстрее внедрять технологии и инструменты для авторов, откроет новые возможности для монетизации: например, более гибкие модели размещения рекламы или премиум-функции для видеоблогеров. Пользователи, в свою очередь, получат не только много качественного видеоконтента, но и привычный для них формат его потребления.

Ранее сообщалось, что VK Play Live интегрировался с «VK Видео».

«VK Видео»
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