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18+
26.11.2024 в 18:43

VK Play Live интегрировался с «VK Видео»

Стримеры смогут создавать короткие нарезки

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Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип, название «VK Видео Live» и фирменный стиль. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Каталог трансляций будет доступен на всех платформах «VK Видео»: в веб-версии, приложении на смартфонах и планшетах, на Smart TV, а также на отдельном домене.

Прямые трансляции в сообществах «ВКонтакте» теперь будут запускаться в «VK Видео Live». Записи трансляций сохраняются в сообществе «ВКонтакте» и на канале сообщества в «VK Видео».

Александр Михеев, руководитель VK Play:

Благодаря интеграции VK Play Live и «VK Видео» стримеры и авторы контента получили доступ к многомиллионной аудитории крупнейшей российской видеоплатформы. Пользователи, в свою очередь, смогут следить и взаимодействовать с любимыми стримерами на принципиально новом уровне комфорта и скорости.

Команде VK Play Live удалось с нуля создать сервис, который любят в индустрии благодаря тому, что он разрабатывался стримерами для стримеров. Для нас принципиально важно развитие функциональности и привлечение новой аудитории. Уверен, стримеры и пользователи оценят «VK Видео Live» по достоинству.

На «VK Видео Live» стримеры смогут создавать короткие нарезки — хайлайты трансляций, которыми можно делиться с пользователями и делать из них контент для продвижения. Также доступны трансляции в разрешении до 4K и битрейтом до 30 тыс. килобит в секунду, платные и подарочные подписки для монетизации контента, авторизация через VK ID.

В числе других возможностей: интерактивные функции чата для стримеров, ранее доступные только в VK Play Live, бессрочное хранение записей, уникальные смайлы и роли канала в зависимости от уровня подписки пользователей.

VK VK видео VK Play Live
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