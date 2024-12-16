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18+
16.12.2024 в 11:52

«VK Видео» удаляет до 250 тысяч единиц пиратского контента в месяц

Администрация платформы получает порядка 15 тысяч обращений от правообладателей ежемесячно

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Платформа «VK Видео» ежемесячно получает 15 тыс. обращений от правообладателей. По ним удаляют до 250 тыс. единиц пиратского контента. Об этом «Коммерсанту» рассказал технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

Эксперт также напомнил, что авторы и правообладатели могут сообщить о спорном контенте через DMCA (соответствующая форма для обращения): «Также на платформе существует ИИ-система Content ID для работы с цифровыми отпечатками видео- и аудиофайлов».

В других российских видеосервисах — Nuum и RuTube — не раскрыли данные по удалению пиратского контента. Представитель Nuum заявил, что администрация площадки не видит «всплесков по объему жалоб на пиратский контент на платформе в течение года».

Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что в основном запросы приходятся на отечественный контент, западные правообладатели перестали работать с российскими видеохостингами.

Ранее в Ассоциации блогеров и агентств подсчитали, что аудитория российских видеосервисов увеличилась за год более чем на 30 млн. Так, у «VK Видео» она выросла на 4,3 млн, до 72,2 млн, у Rutube — на 17,9 млн, до 58,3 млн.

VK видео
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