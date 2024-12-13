Аудитория российских видеосервисов увеличилась на 30 миллионов за год

Аудитория российских видеосервисов увеличилась за год более чем на 30 млн. Так, у «VK Видео» она выросла на 4,3 млн, до 72,2 млн, у Rutube — на 17,9 млн, до 58,3 млн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Аудитория «VK Клипы» увеличилась на 9,8 млн, до 66,6 млн пользователей. Видеосервис Nuum, который начал свою работу в конце декабря 2023 года, нарастил число зрителей до 5,2 млн.

По словам экспертов, интерес к отечественным площадкам растет на фоне замедления YouTube, показатели которого постепенно снижаются. Среднедневной охват в октябре у этого видеохостинга снизился на 2,3% и составил 46,2 млн человек, когда в январе было 54,2 млн. Однако переходу аудитории способствовало не само собой замедление, а переток блогеров, за которыми они последовали.

В «VK Видео» подтвердили, что рост площадки обусловлен несколькими факторами — появлением новых авторов и развитием программы монетизации. За 11 месяцев 2024 года число авторов, создающих оригинальный контент на «VK Видео», увеличилось на 52%, подписки на их страницы выросли в 3,5 раза.

По данным опроса edna, почти четверть россиян стали использовать технические средства ускорения YouTube после замедления видеосервиса. При этом примерно треть перешли на российские видеосервисы — «VK Видео», Rutube и другие.