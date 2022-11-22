«VK Реклама» запустила центр продвижения интернет-магазинов

В «VK Рекламе» появился центр коммерции для продвижения интернет-магазинов, с помощью которого рекламодатели могут создавать каталоги товаров и управлять ими в кабинете, а также запускать рекламные кампании. Об этом Sostav сообщили в компании. По данным пресс-службы VK, тесты показали, что доля рекламных расходов (ДРР) в кампаниях с новыми инструментами в среднем снижается на 31%, а стоимость целевого действия (CPA) — на 25%.

Станислав Бонбин, директор по продукту, рекламные технологии VK: Всё больше компаний в электронной коммерции увеличивают инвестиции в рекламу на наших проектах — в этом году число таких рекламодателей выросло в два раза. При этом мы видим, как продвижение конвертируется в продажи: за последний год оборот товаров, которые сгенерировали наши рекламные технологии для интернет-магазинов, вырос на 90%. Запуск новых инструментов в «VK Рекламе» — это шаг в сторону автоматизации и эффективности, который существенно упрощает продвижение электронной коммерции и максимизирует возврат инвестиций на каждый вложенный в рекламу рубль.

Новый раздел предназначен для загрузки списков товаров и их разделения на группы для продвижения. Опция доступна в автоматическом и ручном режиме.

Система скинирует каталог на ошибки и отображает их в интерфейсе: например, покажет, где не хватает изображений или некорректно указаны названия. Обновлять списки можно каждый час, чтобы пользователи видели только те товары, которые есть в наличии. Интеграция каталогов в кабинет платформы доступна через API.

Для продвижения товаров из магазинов в кабинете платформы доступна новая цель «Продвижение товаров из каталога». Модели «VK Рекламы» изучают ассортимент интернет-магазина и выбирают к показу товары, которые ведут к целевому действию. Помимо кликов и показов кампанию можно настроить на «просмотр товара», «добавление в корзину» и «покупку».

Благодаря сценариям динамического ретаргетинга на базе машинного обучения пользователям показывают актуальные предложения. В интерфейсе кабинета можно выбрать, кому из посетителей магазина показать рекламу: всей аудитории, тем, кто смотрел товары из каталога или интересовался конкретной группой товаров. Сегмент строится автоматически, путём добавления пикселя «VK Рекламы» на сайт магазина или подключения интеграции с трекером в мобильном приложении.

Рекламный формат «Универсальные объявления» помогает создавать креативы. Изображения, описание товаров и цены передаются из каталога автоматически. Система адаптирует элементы рекламы под различные площадки. На этапе настройки кампании пользователям доступен предпросмотр объявления в разных местах размещения и его корректировка.

VK запустила бета-версию новой единой платформы для рекламодателей «VK Реклама» в апреле 2022 года. Сначала в кабинете стали доступны возможности для продвижения мобильных приложений, которые в июне расширились бесшовной интеграцией с магазином RuStore. С октября любые рекламодатели могут продвигать на платформе свои сайты.