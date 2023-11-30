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30.11.2023 в 14:40

«VK Реклама» добавила галерею изображений от нейросети для создания рекламных объявлений

Инструмент призван упростить продвижение через платформу

В «VK Рекламе» появилась галерея бесплатных изображений, сгенерированных нейросетью. В ней представлено более 10 тыс. вариантов креативов. Бизнес, авторы и медиа смогут выбрать подходящие картинки для рекламы сообществ в соцсетях, сайтов и приложений. Инструмент призван ускорить запуск объявлений и упростить продвижение через рекламную платформу, сообщили Sostav в компании.

Готовые изображения доступны на вкладке «Созданное нейросетью» при настройке объявлений в «VK Рекламе». В поисковой строке нужно ввести тематику бизнеса, товаров или услуг. Также можно выбрать стиль изображения. Есть три варианта: реализм, мультипликация и цифровое искусство.

Изображения автоматически адаптируются под доступные форматы рекламы на проектах VK и в рекламной сети. Если сгенерированная картинка уже используется для продвижения другим бизнесом, то платформа уведомит об этом пользователя.

Ранее «VK Реклама» представила инструменты для роста узнаваемости бизнеса: баннерную и видеорекламу, возможность продвигать записи «ВКонтакте» на пользователей всех проектов VK, а также статьи в «Дзене» на контентной платформе.

Реклама нейросети рекламные объявления «VK Реклама»
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