«VK Реклама» представила инструменты для роста узнаваемости бизнеса

В «VK Рекламе» появились инструменты для роста узнаваемости бизнеса: баннерная и видеореклама, возможность продвигать записи «ВКонтакте» на пользователей всех проектов VK, а также статьи в «Дзене» на контентной платформе. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе VK.

В кабинете платформы стал доступен новый раздел — «Узнаваемость и охват». Для запуска продвижения нужно добавить в рекламную кампанию изображения, текст и готовые видео. Алгоритмы адаптируют их под места размещения на площадках VK и в рекламной сети. Реклама будет показана как нативно на площадках — out-stream, так и внутри основного видеоконтента — in-stream.

«В "VK Рекламе" были доступны преимущественно перформанс-инструменты. Их алгоритмы учитывают задачи рекламодателя и специфику кампаний, чтобы принести как можно больше целевых результатов здесь и сейчас: продаж, заявок, установок приложений и так далее. Теперь на новой платформе бизнес может решать и долгосрочные задачи построения и развития бренда», — отметил директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский.

Сейчас в медийных кампаниях доступна оплата за тысячу показов рекламы (CPM). Пользователи могут выбрать, как использовать бюджет и конкурировать с другими кампаниями в аукционе. Есть три варианта: установить фиксированную цену за тысячу показов, ограничить её верхнюю планку или дать возможность алгоритмам охватить как можно больше целевых пользователей в рамках бюджета.

На этапе настройки продвижения в рекламном кабинете можно дополнительно подключить верификацию видимости рекламы от внешних партнёров. «Инструмент проверяет, соответствует ли показ рекламы международным стандартам. Хотя бы 50% объявления должно транслироваться пользователю в течение не менее одной секунды для баннера, и двух секунд — для видео», — пояснили в компании.

Кроме того, бизнес может ограничить частоту показа рекламы на пользователя — на уровне всей кампании или отдельных групп объявлений.

В будущем возможности охватных кампаний в «VK Рекламе» расширятся, заверили в VK.