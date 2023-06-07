«VK Реклама» начнёт учитывать офлайн-продажи в аналитике 

VK добавила возможность передачи данных об офлайн-продажах в пиксель «VK Рекламы». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании. Решение позволит привлекать больше целевых клиентов и точнее оценивать результаты кампаний во всех каналах, отметили там.

«Пользователи могут перейти по рекламе в интернете на сайт бизнеса, но приобрести товар или услугу в офлайне. Учёт этого показателя в статистике позволяет оценить полную картину клиентского пути и влияние онлайн-продвижения на ключевые для бизнеса метрики», — пояснили в компании.

Новый инструмент позволяет передавать по API данные из CRM-систем компаний в офлайне на платформу «VK Реклама», добавили в пресс-службе VK.

Кроме того, данные об офлайн-конверсиях учитываются в ML-моделях платформы. На их основе алгоритмы быстрее обучаются, чтобы показывать рекламу тем пользователям, которые вероятнее станут клиентами бизнеса — и в онлайне, и в офлайне.

На прошлой неделе «VK Реклама» добавила новый инструмент для поиска целевой аудитории среди активных подписчиков сообществ «ВКонтакте» и групп в «Одноклассниках» — «умный» таргетинг.