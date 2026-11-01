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01.11.2026 в 10:33

Московский суд запретил структурам Apple продолжать разбирательство с VK в США

Арбитражный суд обязал компании принять меры для прекращения судебного процесса в Калифорнии

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Арбитражный суд Москвы запретил структурам Apple и их представителям продолжать судебное разбирательство против VK в Северном окружном суде штата Калифорния. Кроме того, компании обязали в течение семи дней принять все зависящие от них меры для прекращения процесса, в том числе отозвать иск, говорится в определении суда.

Обеспечительные меры распространяются на Apple, Apple Distribution International и российское ООО «Эппл Рус», а также их представителей. Суд счел, что действия американской компании могут нарушить интересы VK и затруднить исполнение будущего решения по спору.

Поводом для разбирательства стало удаление приложений VK из App Store в конце июня. Тогда Apple объяснила свое решение необходимостью соблюдать санкционные правила. В VK заявили, что холдинг не находится под санкциями, а приложения были удалены без предупреждения.

VK обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Apple. Компания потребовала вернуть свои приложения в App Store и восстановить возможность получать уведомления из них, а также оспорила односторонний отказ Apple от исполнения договора.

В ответ Apple попыталась добиться рассмотрения спора в США. 20 октября компания подала в суд Калифорнии заявление с требованием подтвердить действие договорного условия о выборе американской юрисдикции и запретить VK вести разбирательства за пределами Северного округа Калифорнии. Уже на следующий день американский суд удовлетворил ходатайство Apple.

В российском суде Apple настаивала, что спор не должен рассматриваться в России. В компании ссылались на лицензионное соглашение Apple Developer Program License Agreement, согласно которому споры с разработчиками должны разрешаться в судах Северного округа Калифорнии по американскому праву.

Следующее заседание по иску VK к Apple назначено на 8 декабря. Российский суд продолжит рассмотрение спора, несмотря на параллельное разбирательство в США.

Apple VK
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