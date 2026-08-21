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21.08.2026 в 10:15

VK подала иск к Apple из-за удаления приложений из App Store

Российская корпорация требует вернуть сервисы в магазин приложений и восстановить возможность получать уведомления

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ООО «ВК», юридическое лицо корпорации VK , подало иск к Apple в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками выступают российское ООО «Эппл рус», Apple Inc. и Apple Distribution International Ltd. Иск зарегистрирован 19 августа, следует из данных на сайте электронной картотеки арбитражных дел. Дело рассматривается в суде первой инстанции.

В VK сообщили РБК, что Apple без предупреждения удалила приложения компании из App Store. В иске VK требует вернуть сервисы в магазин, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений, а также взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.

Как выяснило РИА «Новости», VK требует взыскивать с Apple по 58 млн рублей в день, если компания не исполнит будущее решение суда и не вернет приложения российской компании в Аpp Store.

В конце июня Apple удалила из App Store «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Звонки», «Дзен», «Одноклассники», «Облако Mail», «Почту Mail», Skillbox, «Юлу» и другие приложения. В компании объяснили решение соблюдением санкционных правил, тогда как VK заявила, что не находится под санкциями и не фигурирует в соответствующих списках.

После удаления сервисов Минцифры обратилось в ФАС, а Дмитрий Песков заявил, что ситуация ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг в России. Позднее ФАС выдала Apple предупреждение из-за условий для российских поисковых систем и несоблюдения требований об обязательной предустановке российских приложений на устройствах с iOS.

Apple App Store VK
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