Apple попросила суд Москвы отменить запрет на разбирательство с VK в Калифорнии

Apple подала в Арбитражный суд Москвы заявление об отмене обеспечительных мер, запрещающих компании продолжать судебное разбирательство с VK в Северном окружном суде штата Калифорния. Документ поступил в суд 6 ноября и пока не рассмотрен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Обеспечительные меры московский суд принял 30 октября по иску ООО «ВК» к Apple Inc., Apple Distribution International Ltd и ООО «Эппл Рус». Российская компания требует вернуть приложения VK, «Одноклассники» и VK Music в App Store, восстановить возможность отправки уведомлений пользователям и взыскать неустойку в случае неисполнения решения.

Поводом для разбирательства в двух юрисдикциях стало обращение Apple Inc. в суд Калифорнии 20 октября. Американская компания потребовала запретить VK продолжать судебный процесс в России. Калифорнийский суд удовлетворил ходатайство и обязал российскую соцсеть добиваться приостановки разбирательства в Москве до рассмотрения требования Apple о полном запрете процесса.

В ответ Арбитражный суд Москвы запретил Apple Inc. и Apple Distribution International Ltd продолжать разбирательство в Калифорнии. Суд также обязал компании принять все зависящие от них меры для прекращения этого процесса, включая отзыв иска или отказ от заявленных требований.

Предварительные слушания по иску VK к структурам Apple перенесены с 27 октября на 8 декабря. Ранее VK сообщала, что в июне Apple в одностороннем порядке удалила приложения компании из App Store без предупреждения.