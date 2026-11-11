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11.11.2026 в 18:50

Суд в Калифорнии обязал VK просить об отложении дела в Москве

Ранее столичный Арбитражный суд запретил Apple продолжать разбирательство против VK в Штатах

Федеральный суд по Северному округу Калифорнии обязал российский холдинг VK предпринять все необходимые меры для запроса и получения от Арбитражного суда Москвы немедленной отсрочки или приостановления рассмотрения иска против американской корпорации Apple.

В августе VK подала иск против Apple из-за удаления приложений из App Store, потребовав вернуть сервисы в магазин приложений и восстановить возможность получать уведомления.

В ответ Apple подала в суд по Северному округу Калифорнии заявление с требованием подтвердить действие договорного условия о выборе американской юрисдикции и запретить VK вести разбирательства за пределами Северного округа Калифорнии. Американский суд удовлетворил ходатайство Apple.

В начале ноября Арбитражный суд Москвы запретил Apple продолжать разбирательство с VK в США и обязал компанию принять меры для прекращения судебного процесса в Калифорнии. Apple, в свою очередь, подала в Арбитражный суд Москвы заявление об отмене обеспечительных мер, запрещающих компании продолжать разбирательство с VK в суде Калифорнии.

Apple Суд VK
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