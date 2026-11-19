Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, столкнулась с коллективным иском в США из-за предполагаемого нарушения закона Иллинойса о защите биометрических данных. Истец Хосе Энрике Ортис Колон утверждает, что компания потребовала от него загрузить водительские права для восстановления доступа к аккаунту, а затем получила доступ к камере устройства и сделала его фотографию. Об этом сообщает MediaPost.

По словам истца, Anthropic не сообщила заранее, как долго будет хранить полученные данные и когда уничтожит их. Закон Иллинойса требует от компаний, собирающих биометрическую информацию, уведомлять пользователей о правилах ее хранения и удаления.

В июле Anthropic обновила политику конфиденциальности, указав, что может проверять личность пользователей с помощью фотографий и данных геометрии лица. Однако, как утверждается в иске, в документе не прописаны конкретные сроки хранения такой информации.

Колон намерен представлять интересы и других жителей Иллинойса, чьи биометрические данные могли быть собраны при проверке личности в Claude.

Anthropic — не первая ИИ-компания, столкнувшаяся с подобными претензиями: ранее жители штата подали иск против чат-бота Grok, принадлежащего компании xAI, также обвинив его в сборе данных распознавания лиц без предварительного письменного согласия.