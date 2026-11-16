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16.11.2026 в 12:30

Кабмин обязал предустанавливать RuStore на Smart TV

Список российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, скорректируют с учетом установки RuStore на телевизоры

Правительство РФ подписало проект постановления об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart TV. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

RuStore включат в механизм обязательной предустановки программ на Smart TV. Список российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, скорректируют с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры представит предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года.

Минцифры в сентябре предложило обязать производителей предустанавливать RuStore на телевизоры с функцией Smart TV. Месячная аудитория магазина приложений в сентябре выросла на 17% год к году, до 73 млн человек старше 12 лет.

Smart TV Правительство RuStore
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