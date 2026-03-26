Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.03.2026 в 15:25

«VK Донат» обновил айдентику и инструмент монетизации

Сервис перешел к проактивной модели заработка авторов и адаптировал визуальный стиль

Платформа «VK Донат» обновила айдентику, русифицировав название VK Donut, и переосмыслила инструмент монетизации контента. Акцент в позиционировании смещен с пассивного ожидания донатов к созданию уникального контента, на который аудитория сможет ставить «лайк рублем». Об этом Sostav сообщили в компании.

Изменения также включают обновление логотипа на монетку-сердечко вместо пончика и смену гаммы фирменных цветов. Вместо ярких оттенков использованы сдержанные фиолетово-золотые цвета и образы реальных авторов.

Никита Ничкалюк, директор по маркетингу «ВКонтакте»:

Вместе с масштабированием сервиса нам было важно обновить его визуальный язык, чтобы он соответствовал статусу авторов. С помощью ребрендинга мы хотим отразить переход в сторону монетизации ценности: «VK Донат» — это инструмент, где каждый ценный эксклюзив получает «лайк рублем» от аудитории. Это шаг навстречу развивающейся экономике авторов, в которой доход напрямую связан с созданием ценного и эксклюзивного контента.

Изменения связаны с расширением сервиса: за последние годы инструмент стал доступен не только во «ВКонтакте», но и на платформах «VK Видео» и «VK Клипах». Доходы авторов в 2025 году выросли на 50%, достигнув 2,23 млрд руб. По данным исследования платформы, для 61% донов главная мотивация поддерживать автора — доступ к эксклюзивному контенту.

Ребрендинг авторы «VK Донат»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.