«VK Донат» обновил айдентику и инструмент монетизации

Платформа «VK Донат» обновила айдентику, русифицировав название VK Donut, и переосмыслила инструмент монетизации контента. Акцент в позиционировании смещен с пассивного ожидания донатов к созданию уникального контента, на который аудитория сможет ставить «лайк рублем». Об этом Sostav сообщили в компании.

Изменения также включают обновление логотипа на монетку-сердечко вместо пончика и смену гаммы фирменных цветов. Вместо ярких оттенков использованы сдержанные фиолетово-золотые цвета и образы реальных авторов.

Никита Ничкалюк, директор по маркетингу «ВКонтакте»: Вместе с масштабированием сервиса нам было важно обновить его визуальный язык, чтобы он соответствовал статусу авторов. С помощью ребрендинга мы хотим отразить переход в сторону монетизации ценности: «VK Донат» — это инструмент, где каждый ценный эксклюзив получает «лайк рублем» от аудитории. Это шаг навстречу развивающейся экономике авторов, в которой доход напрямую связан с созданием ценного и эксклюзивного контента.

Изменения связаны с расширением сервиса: за последние годы инструмент стал доступен не только во «ВКонтакте», но и на платформах «VK Видео» и «VK Клипах». Доходы авторов в 2025 году выросли на 50%, достигнув 2,23 млрд руб. По данным исследования платформы, для 61% донов главная мотивация поддерживать автора — доступ к эксклюзивному контенту.