Виноторговцам разрешат использовать стикеры, чтобы сохранить вина со старой сертификацией

Мораторий на исполнение закона о виноделии продлится до 1 марта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, присутствовавших на совещании с представителями Минсельхоза, Минфина, Роспотребнадзора и других ведомств. Информацию подтвердили в розничной торговле. Кроме того, на легально изготовленные, но не соответствующие новому законодательству вина нанесут специальные наклейки — тогда продукция не будет считаться фальсификатом и её не нужно будет изымать из продажи и утилизировать.

На стикерах будет содержаться информация о виде продукта, что позволит бизнесу выполнить новое законодательство. Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка (345-ФЗ) подписаны Владимиром Путиным в июле 2021 года — они изменили классификацию и правила производства вин, включая замену термина «столовое вино» на «вино», а также обновления наименований импортной продукции с защищёнными географическими идентификаторами, а также ряд других изменений.

Законодательство не предусматривало переходный период, однако ведомства ввели мораторий на проверки исполнения новых правил до конца года, а также упрощённую процедуру получения деклараций о соответствии. В декабре бизнес запросил продление моратория, так как на рынке много качественной, но не соответствующей новым маркировкам продукции, которую придётся уничтожить.

По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, в случае отказа ведомств пришлось бы уничтожить около 10% содердимого склада, а нанесение наклеек не должно занять много времени — около месяца или полутора будет достаточно, считает он.

Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев отметил, что практика нанесения стикеров будет новой для бизнеса, однако компаниям стало ясно, как использовать инструмент. Наиболее актуальным Ставцев считает нанесение наклеек на вина в ценовой группе от 500 руб. за бутылку, так как они продаются медленнее и чаще остаются на полках.