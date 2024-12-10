«Сбер», «Т-Банк» и ПСБ лидировали по видимости в интернете среди банков

В ноябре 2024 года из топ-10 ведущих банков-рекламодателей «Сбер» занял лидирующую позицию по видимости кредитных организаций в интернете. Банк оттягивает на себя больше 1/3 видимости для аудитории, SOV рекламодателя составляет 34,3%. Об этом говорится в исследовании компании Digital Budget, подготовленном специально для Sostav.

На втором месте в списке «Т-Банк» (25,4%), на третьем — ПСБ (17,9%). Также в топ-5 входят ВТБ (10,6%) и «Альфа-Банк» (7%).

В повседневной динамике показателя OTS лидерская позиция не всегда была за «Сбером». Начиная с середины второй недели ноября, «Т-Банк» периодически выходил по видимости на первое место. За вторую позицию «боролся» и ПСБ.

Самые популярные форматы, используемые банками в своём продвижении в интернете, — shadow root (текстово-графический рекламный баннер, может содержать от одного и более креативов) и iframe (анимированный креатив, рич-баннеры), на которые в совокупности приходится 70,5% всех размещений топ-10 банков.

Наиболее разнообразный форматный сплит у «Альфа-Банка», «Точки», «Газпромбанка» и «Ozon Банка», которые в своём продвижении в значительной мере использовали видеоформаты. Реклама в виде preroll зафиксирована в размещениях ВТБ, «Ozon Банка», ПСБ и «Т-Банка».

Что касается активности в социальных сетях, то «Сбер», «Альфа-Банк» и ВТБ обеспечили себе видимость более 10% с помощью промопостов на площадке VK. «Сбер» идёт с отрывом: SOV банка составляет 56%. По количеству публикаций опережает всех «Т-Банк», но его промопосты оказываются менее видимыми для аудитории VK.

В отличие от размещений вне контура VK, где наибольший OTS у «Сбера» был в первую неделю ноября, самую высокую видимость промопостов на площадке VK банк обеспечил себе с 11 по 17 ноября. Во вторую половину месяца «Сбер», «Альфа-Банк» и ВТБ почти выровнялись по тому, насколько их промопосты были видимыми для аудитории сети.

За последнюю неделю ноября больше всего новых рекламных кампаний было запущено «Сбером» и ВТБ. Первый из них оказался более «креативным» с точки зрения разнообразия визуальных коммуникаций. Также новые кампании в этот период запускали «Газпромбанк», МТС, «Ozon Банк», «Альфа-Банк», «Совкомбанк» и «Т-Банк».

Если сравнить с видимостью всех банковских размещений в последнюю неделю ноября, то общая активность рекламодателей этой категории и запуск новых рекламных кампаний не коррелируют между собой. Так, по «Т-Банку», который является лидером по количеству размещений, авторы исследования зафиксировали всего одну новую кампанию.

Топ рекламных кампаний банков по видимости возглавил «"СберПрайм". Платная подписка Прайм». На втором месте ВТБ с анонсом своего чат-бота. На третьей строчке этот же банк с рекламой новой функции для дебетовых карт «Близкие».

Исследователи также проанализировали самые видимые креативы новых рекламных кампаний банков в ноябре. «Сбер» в своей кампании «Подписка СберПрайм» использовал пять разных баннеров. Они оказались наиболее видимыми среди всех баннеров рекламных кампаний, запущенных после 25 ноября. Это значит, что реклама «Сбера» показывалась на самых популярных с точки зрения посещаемости площадках и в наиболее видимых местах сайтов.

По рекламной кампании «Чат-бот ВТБ. Виртуальный помощник, который общается как человек» есть только один креатив, зато акция «Близкие» от ВТБ представлена двумя картинками.